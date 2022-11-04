Evinden uyuşturucu madde ve silahlar çıkan şüpheli gözaltına alındı

Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ikametinden uyuşturucu madde ve silahlar çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız KOM Şube ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen bir şahsın ikametinde yapılan adli aramada, 3.035 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1700 Dolar ve 720 TL nakit para ele geçirilmiş ikamet sahibi şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.