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Evde izolasyona uymayan yurtta karantinaya alınacak
TUNCELİ’DE EVDE İZOLASYONA UYMAYANLARIN KARANTİNA YURTLARINA ALINACAĞI BİLDİRİLDİ
TUNCELİ 14.08.2020, 09:52
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TUNCELİ (İHA) – Tunceli’de evde izolasyona uymayanların karantina yurtlarına alınacağı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklama da, “Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirileceklerdir” denildi.
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