Evde izolasyona uymayan yurtta karantinaya alınacak

TUNCELİ (İHA) – Tunceli’de evde izolasyona uymayanların karantina yurtlarına alınacağı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklama da, “Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirileceklerdir” denildi.