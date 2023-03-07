Elleriyle ördüğü origamı bebekleri depremzede çocuklara gönderdi

Tunceli’de 3 çocuk annesi Hazal Demir, depremzede çocuklar için ördüğü origamı bebekleri, Hatay’a gönderdi.

Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülkenin tek yürek olduğu asrın felaketinde herkes elinden geldiğince yardım yapıyor. Tunceli’de yaşayan 3 çocuk annesi Hazal Demir’de depremzede çocuklar için yaptığı origamı bebekleri, Hatay’a gönderdi. Çocuklar hediyeler karşısında çok mutlu oldu.

Çocukların mutlu olması için el örgüsü origamı bebekler yaptığını dile getiren Hazal Demir, “Arkadaşım Aysun Taşbilek’in Hatay’a gideceğini öğrendim. Origamı bebekleri hediye olarak onunla gönderdim. En azından bir nebzede olsa mutlu olmalarını isterim. Küçük bir katkım olursa ne mutlu bana. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin” dedi.