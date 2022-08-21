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Ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yaptı

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yapan ekipler, tırıvırı ile balık avlayan bir şahsa idari işlem uyguladı.

TUNCELİ 21.08.2022, 13:01
Ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yaptı

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yapan ekipler, tırıvırı ile balık avlayan bir şahsa idari işlem uyguladı.

Tunceli Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yaptı. Duyarsız vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler tek tek toplandı. Ayrıca, ekiplerin koruma kontrol faaliyeti esnasında Munzur Vadisi Milli Parkında tırıvırı ile balık avlayan 1 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.

Vadi genelinde denetim ve temizliğin süreceği bildirildi.

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