Çemişgzek’te dut eleme, paketleme ve pekmez üretim tesisi projesi onaylandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Dut Eleme, Paketleme ve Pekmez Üretim Tesisi projesi onaylandı.

Çemişgezek ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kaymakamlık tarafından Fırat Kalkınma Ajansı‘na sunulan Dut Eleme, Paketleme ve Pekmez Üretim Tesisi projesi onaylandı.

Konu hakkında bilgi veren Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, “Bu kapsamda kazanılan hibeyle, ilçemizde ilk defa Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği öncülüğünde Ulukale ve tüm Çemişgezek İlçemizi de kapsayacak bir şekilde proje yapıldı ve onaylandı. Kurulacak Dut Üreticileri Kooperatifi ile kooperatif bünyesinde inşa edilecek üretim tesisinde, eleme, paketleme ve pazarlamaya ilave olarak dut pekmezi ve pestili de üretilecektir. Bu şekilde coğrafi işaretine sahip olduğumuz Ulukale dutumuzu, ilçemizdeki tüm dut üreticilerimiz, mamül bir şekilde işleyerek katma değerlerini de kendileri kazanacak ve ilçemizin tarımsal kalkınması noktasında ciddi bir proje hayata geçmiş olacaktır. Dut üreticileriyle istişareleri sonucu projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Valimiz, ilgili genel müdürümüz, ve Fırat Kalkınma Ajansının yöneticilerine şükranlarımı sunarım” dedi.