Çemişgezek’te muhtarlara Aile Okulu Projesi eğitimi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde muhtarlara yönelik Aile Okulu Projesi çerçevesinde eğitimler verildi.

Çemişgezek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kentteki muhtarlara yönelik Aile Okulu Projesi eğitimleri verildi. Geçtiğimiz ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığınca tüm Türkiye’de başlatılan aile eğitimlerinin, İçişleri Bakanlığı kanalıyla muhtarlara da verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede, Çemişgezek Halk Eğitim Merkezinde planlanan eğitimlerde, muhtarlara ailede temel ilk yardım eğitimi ve ailede trafik bilincinin geliştirilmesi amacıyla trafik eğitimleri verildi. Çemişgezek İlçe Hastanesi hekimleri Dr. Ömer Kaya ve Dr. Koray Taşçı’nın verdiği ilk yardım eğitimlerinin ardından, İlçe Emniyet Amirliği trafik büro ekipleri tarafından muhtarlara trafik eğitimleri verildi.

Hizmet içi eğitimleri her zaman desteklediklerini ifade eden muhtarlar, bu tür projelerin kendilerini daha fazla geliştirmelerine katkı sağladığını kaydetti.