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Çemişgezek’te jandarma ve güvenlik korucularına yangınla mücadele eğitimi
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde jandarma ve güvenlik korucularına yangınla mücadele eğitimi verildi.
TUNCELİ 20.04.2022, 15:56
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde jandarma ve güvenlik korucularına yangınla mücadele eğitimi verildi.
Valilik koordinesinde doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Çemişgezek’te görevli jandarma ve güvenlik korucuları, Orman İşletme Müdürlüğü personelinden orman yangınlarına karşı eğitim aldı. Programın ardından boş alanda yangın söndürme tatbikatı, ekipmanları tanıma ve kullanma eğitimi gerçekleştirildi.