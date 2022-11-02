Çemişgezek’te idare şube başkanları toplantısı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenlendi. Kurum yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, kurumların genel durumu ile hizmetlerin etkin sunulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.