Çemişgezek’te fırıncıların yoğun Ramazan mesaisi devam ediyor

Tunceli’nin Çemişgezek ilçe merkezinde bulunan fırınlarda Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesinde yoğun pide mesaisi devam ediyor.

Çemişgezek’te iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte, iftarını sıcak pideyle açmak isteyenler fırınlara akın ediyor. İftara yakın saatlerde fırın önlerinde zaman zaman kalabalık oluşurken, vatandaşlar pidenin yanında fırında pişirilmesi için verdikleri yağlı ekmek, lahmacun, pide çeşitleri, peynirli poğaça, güveç ve tepside yemeklerini almak için kuyruk oluşturuyor.

Vatandaşlar iftar yapmak üzere evine giderken fırıncılar ise henüz pide alamayan vatandaşların taleplerine yetişmek için fazla mesai yapıyor.