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Çemişgezek’te bağ budama dönemi başladı
TUNCELİ'NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE, SON CEMRENİN TOPRAĞA DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ÜZÜM BAĞLARINDA BUDAMA İŞLEMİNE BAŞLAYAN ÇİFTÇİLER, YOĞUN BİR ÇALIŞMA TEMPOSU İÇİNE GİRDİ.
TUNCELİ 04.04.2023, 11:35
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte üzüm bağlarında budama işlemine başlayan çiftçiler, yoğun bir çalışma temposu içine girdi.
Gününü bağ budama işleriyle geçiren çiftçiler, toprağı işleme ve bağlarını budayarak üretime katkı sağlamak için emek harcıyor. Çiftçiler, budamayı üzüm dallarının kuvvetlenmesi ve veriminin artması için yaptıklarını kaydetti. Artık bağın budanma zamanı olduğunu belirten çiftçiler, bu sezonda da bereketli bir yaprak ve üzüm alınması temennisinde bulundu.