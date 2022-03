Çemişgezek’in gözbebeği down sendromlu Kemal unutulmadı

Tunceli’nin Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesinde görevli sağlık ekipleri, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kentin sevilen yüzü Kemal Karakoç’u hastanede ağırladı.

Sağlık çalışanları, sempatik tavırlarıyla ilçe halkının sevgisini kazanan down sendromlu Kemal Karakoç’a çeşitli ikramlarda bulunarak çiçek takdim etti. 37 yaşındaki Kemal Karakoç, ziyaretinde mutlu anlar yaşadı.

Down Sendromu Farkındalık Gününde ilçenin sevilen yüzü Kemal’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti aktaran Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Dilek Tunçbilek, “Down sendromlu bireyler karşılıksız seven, kocaman yürekleri olan ve sevilmeyi hak eden bireylerdir. Tüm down sendromlu bireylerimizin hayata sımsıkı sarılması, hiçbir önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulmadan yaşam sürmesi, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu Kemal’i hastanemizde ağırlamak istedik. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Kemal’i ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendine ve ailesine sağlıklı huzurlu ve mutlu bir hayat diliyoruz" dedi.