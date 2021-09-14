banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'

Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Önder Koç, Cebe köyünde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

TUNCELİ 14.09.2021, 09:32
Çemişgezek Kaymakamı Koç, şehit yakınları ile bir araya geldi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde göreve yeni başlayan Kaymakam Önder Koç, Cebe köyünde bulunan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, görevlerinin ilk gününde aziz şehitlerin kendilerine emanet olan ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi. Koç, "Onların hayır dualarıyla görevimize başladık. İlçemizi karış karış gezerek, problemleri yerinde görerek devletimizin ve aziz milletimizin çıkarlarına inşallah birlikte hizmet edeceğiz. Vatandaşımızı dinleyerek onların dert ortağı olacağız. Çemişgezek’te başladığım bu onurlu görevin hem şahsıma hem de Çemişgezek’e hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum" dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0