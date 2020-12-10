Çemişgezek Gençlik Kampı Eğitim Merkezi yapımında sona gelindi

TUNCELİ (İHA) – Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, bitme aşamasına gelen Gençlik Kampı Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Tunceli Valiliği tarafından Çemişgezek ilçesinde yaptırılan 50 yataklı Gençlik Kampı Eğitim Merkezi inşaatında sona gelindi. Kaymakam Mehmet Güder, beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve ilçe Müdürü Sezgin Tek ile birlikte Gençlik Kampında incelemelerde bulundu.

Gençlik Kampı Eğitim Merkezi olarak yapımına başlanan inşaatın yakın zaman içerisinde tamamlanarak kullanıma hazır hale gelmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Mehmet Güder, "Çemişgezek ilçesinde mevcut yatırımların yanı sıra ilçeyi turizm merkezi haline getirmek için de çalışmalar yürütüyoruz. Yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan 50 yataklı Gençlik Kampı Eğitim Merkezinin tüm gençlerimize ve halkımıza kazandırılmasıyla birlikte, ilçede turizme yönelik planladığımız projelerle ilçenin cazibe merkezi haline gelmesi için çaba içerisindeyiz. Böylece ilçenin konaklama sorunu da önemli ölçüde çözülmüş olacak. İlçemize hayırlı olsun. Fikrinde faaliyetine kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.