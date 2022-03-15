Çemişgezek feribot saatleri yeniden düzenlendi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde feribot seferlerinin 15 Mart itibariyle yeniden düzenlendiği bildirildi.

Çemişgezek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Belediyemize ait feribot sefer saatleri, akaryakıt fiyatlarındaki artış, feribotun araç taşıma doluluk oranında yüzde 50 kapasiteye gerilemesi, feribotun indirimsiz (ÖTV’siz) yakıt alma şartlarının ortadan kalkması ve piyasadaki litre fiyatları üzerinden motorin alması sebebiyle bir süreliğine feribot seferlerinde ulaşımı aksatmamak adına günün şartlarına uygun gerçekçi düzenleme yapılmıştır” denildi.

Açıklamada Çemişgezek iskelesinden ilk feribotun 07.00, Elazığ iskelesinden ise 07.30 itibariyle hareket edeceği, iki saat süreyle devam edecek olan seferlerin Çemişgezek iskelesinden 22.00, Elazığ iskelesinden ise 22.30 itibariyle sona ereceği kaydedildi.