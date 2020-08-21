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Bir yıl da kanatları yerine gelen kızıl şahin, doğaya salındı
TUNCELİ’DE YAKLAŞIK BİR YIL ÖNCE KANATLARI ÇEKİLMİŞ HALDE BULUNAN KIZIL ŞAHİN, İYİLEŞMESİNİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI.
TUNCELİ 21.08.2020, 12:36
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Tunceli’de yaklaşık bir yıl önce kanatları çekilmiş halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Geçen sene Elmalık Jandarma Karakolu yakınlarından Mehmetçik tarafından kanatları çekilmiş halde bir kızıl şahin bulundu. Uçamayan şahin, jandarma ekipleri tarafından İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne teslim edildi. Burada veteriner hekim kontrolünde tedavisine başlanan kızıl şahin, kanatları yaklaşık bir yılda çıkarak uçabilecek duruma geldi.
Kanatları çıkan Kızıl şahin, ekipler tarafından bulunduğu alanda yeniden doğal ortamına bırakıldı.
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