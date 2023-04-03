Balık avı yasağı başladı
ÜLKE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ ELAZIĞ VE TUNCELİ İLLERİNE KIYISI BULUNAN KEBAN BARAJ GÖLÜ VE DİĞER GÖL, AKARSU VE GÖLETLERDE, BALIKLARIN ÜREME VE YUMURTLAMA ZAMANI OLAN 1 NİSAN-30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA SU ÜRÜNLERİNE AVLANMA YASAĞI GELDİ.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ ve Tunceli illerine kıyısı bulunan Keban Baraj Gölü ve diğer göl, akarsu ve göletlerde, balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerine avlanma yasağı geldi.
Türkiye genelinde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerine avlanma yasağı geldi. Bölgede geçimini balıkçılık yaparak sağlayan balıkçılar, balık av yasağı nedeniyle açıklara serdikleri ağları toplayarak teknelerini karaya çekti. Av yasağının başlaması nedeniyle kendileri için 3 ay sürecek bir tatil dönemi başladığını belirten Yemişdere, Fatmalı, Sakyol ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, "Gölden ağlarımızı topladık ve kıyıda çuvallayıp evlerimize götürdük. 3 ay süresince balık avına çıkmayacağız. Bu konuda bütün balıkçılarımızın duyarlı olacağını biliyoruz" dedi.