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Ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarıldı

Tunceli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TUNCELİ 31.05.2021, 11:35
Ağaçta mahsur kalan kedi, kurtarıldı

Tunceli’de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir ağaca çıkan kedi, uzun süre burada mahsur kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, mahsur kalan kediyi ağaçtan alarak kurtardı.

Kurtarılan kedinin tekrar doğal ortamına salındığı belirtildi.
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