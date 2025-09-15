Katar Saldırısı Washington’da Gündemde

İsrail’in, Doha’da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, uluslararası diplomasi gündeminde tartışma yaratmaya devam ediyor. Saldırının ardından Washington’dan gelen ilk yüksek seviyeli açıklama Trump’tan geldi.

Trump’tan Netanyahu’ya Dolaylı Mesaj

New Jersey’deki Morristown Havaalanı’nda gazetecilere konuşan Trump, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya mesajınız var mı?” sorusuna net bir yanıt verdi:

“Mesajım şu ki; çok dikkatli olmalılar. Hamas hakkında bir şeyler yapmak zorundalar, ama Katar ABD için büyük bir müttefik.”

Bu sözlerle Trump, İsrail’in güvenlik kaygılarını anladığını ancak Katar’ın önemini göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtti.

“Katar Kötü Tanıtılıyor”

Trump, Katar’ın imaj sorunu yaşadığını da dile getirdi:

“Katar’ın daha iyi bir halkla ilişkiler yönetimine ihtiyacı var. İnsanlar Katar hakkında kötü konuşuyor ama bu doğru değil. Katar çok büyük bir müttefik.”

Bu ifadeler, Washington yönetiminin Katar’ı uluslararası kamuoyunda daha iyi konumlandırmak istediğine işaret ediyor.

“İnsanlara Saldırırken Dikkatli Olmalıyız”

Trump açıklamasını, “İsrail ve diğer herkes dikkatli olmalı. İnsanlara saldırırken dikkatli olmalıyız” sözleriyle noktaladı. Bu mesaj, bölgede daha fazla gerilim istemediğinin ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğinin sinyali olarak değerlendiriliyor.