ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve resmen başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump, yeni hükümetinde önemli pozisyonlar için belirlediği milyarderleri tek tek açıklıyor. Trump dün ise, Savunma Bakan Yardımcılığına milyarder yatırımcı Stephen Feinberg'i aday göstereceğini duyurdu. Trump'ın 2017-2021 döneminde istihbarat danışma kurulunda görev yapan Feinberg, savunma alanında yatırım yapan özel sermaye şirketi Cerberus Capital Management LP'nin eş CEO'su olarak görev alıyor.



Trump, Savunma Bakanlığına eski bir asker olan ve Fox News kanalında sunuculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstermişti. Hegseth'in 2017 yılında cinsel saldırıyla ilgili bir polis soruşturmasında yer aldığı ortaya çıkmıştı.