ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ilk toplantısında beklendiği gibi faizi sabit tuttu ancak karar metninden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin ifadeyi kaldırdı. Powell’ın 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söylemesi dolardaki kazançları sınırladı, tahvil piyasasını rahatlattı.

Ancak Wall Street ekside kapandı. FED, Trump’ın vergi politikalarının ekonomiye etkileri ortaya çıkıncaya kadar hamle yapmayacak. Başkan Powell, geçen hafta "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim diyen Trump’a cevap vermekten kaçındı. 1 Şubat’tan itibaren Meksika ve Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 ithalat vergisi getirilecek olması ABD’de fiyatları tahminlerin üzerinde arttıracak. FED kararı sonrası 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.53’te kaldı. 2745 dolara düşen altın 2760 dolara döndü, brent petrol 76, Bitcoin 104 bin 700 dolarla açılıyor. Bugün yurtiçinde Ocak ekonomik güven endeksi, Para Politikası Kurulu toplantı özeti, Almanya ve Euro bölgesi dördüncü çeyrek GSYHİ, Avrupa merkez bankası faiz kararı, ABD’de 4 ncü çeyrek GSYHİ olmak üzere çok yoğun veri trafiği yaşanacak.

HANGİ SEKTÖRLER KAPIŞILACAK?

Borsa İstanbul günü 44 puanlık kayıpla tamamladı. Ancak endeksi 10 bin direncinin üzerinde kaldı. İşlem hacmi 102.1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding 1,32 düştü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,34 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,37 ile madencilik oldu. JPMorgan Türk hisse senetleri için tavsiyelerini ‘nötr’den ‘ağırlık artır’a yükseltti. %30 asgari ücret artış, politika faizinin %45’e inmesi, enflasyondaki düşüş tavsiye artışına yolaçtı. Faiz indirimleri + ekonomik toparlanma kombinasyonunun piyasayı canlandırması bekleniyor. Türk hisse senetleri gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerine göre %47 iskontolu. BİST hisselerinin bu açıdan yüzde 27,3 oranında yükseliş potansiyeli taşıdığı öngörülüyor. Deutsche Bank da yabancı yatırımcıların Türkiye’yi radarına aldıklarını açıkladı. Aralık ayı enflasyon rakamları asgari ücrete yapılan zam oranı yabancı yatırımcıların Türkiye’deki ağırlıklarını arttırmaya ikna etti. Son 15 gündür özellikle bono piyasasında 2015- 2016’dan beri görmediğimiz belli fonların Türkiye’ye tekrar yatırım yaptığını görüyoruz. Merkez Bankası Ocak toplantısından sonra kısa vade pozisyonları da almaya başladı. Türkiye uzunca bir süreden sonra küstürdüğü yabancı yatırımcıyı inandırmış durumda.. Cuma akşamı Fitch not artırmasa dahi görünümü pozitife çevirecek olması piyasayı rahatlatacak. Bugün yurt içinde Merkez Bankası toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı, ABD'de Euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. ECB'nin politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözle bakılıyor. bölgede artan resesyon endişelerinin azalması için Bankanın parasal gevşemeyi ikinci çeyrek sonuna kadar devam ettirmesi bekleniyor. 9900 puan destek 10 bin 250 puan direnç konumda. Gıda, gayrimenkul, sigorta, ulaştırma, iletişim sektörlerinde yoğunlaşma bekliyorum.

ZORUNLU KARŞILIK NİYE DÜŞÜRÜLDÜ?

Fed, Mart 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti. Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı. Politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. Geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indirmişti. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 oldu. FED’in hedefi %2 … Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı koridor 1,10 puan düşürdü. 27 Aralık 2024 ila 23 Ocak 2025 tarihleri için yüzde 0,00 ila yüzde 39,90 aralığında olan zorunlu karşılık faiz oranı koridoru, 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 0,00- yüzde 37,80 aralığına çekildi. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur. Dolar güne 35.80, Euro 37,40 TL ile açılıyor.

POWELL, TRUMP’A DOKUNAMADI

Fed'in beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tutarken şahin duruşunu artırmasıyla Hazine tahvil getirileri yükseldi ve hisse senetleri kayıplarını genişletti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, soğuyan işgücü piyasası ve iyileşen enflasyona yapılan atıflar ortadan kaldırıldı. FED Başkanı Powell, Trump’ın faiz hakkındaki açıklamaları hakkında yorum yapmadı. Bekle gör politikası izleyeceklerini söyledi. “FED’in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyacı yok” dedi. Dolar endeksi 107.83 düzeyinde kaldı. Euro dolar paritesi 1.0426 sentte kaldı.. Atlanta Fed'in GDPNow modelinde, ABD'nin 2024 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin GSYH tahmini %3,2'den %2,3'e indi. Bundan önce açıklanan GSYHİ %3.1 olarak gerçekleşmişti. Büyüme hızının beklentilerin altında kalması risk iştahını azaltır. Yatırımcılar, Avrupa merkez bankasından bugün 25 baz puanlık indirim bekliyor. Federal Rezerv politika duruşunu ayarlamak için acele etmesine gerek olmadığını söyleyerek daha fazla kesinti konusunda temkinli duruş sergiledi. Paritede 1.0350 destek 1.0440 direnç konumda.

ALTIN KORKTUĞUNA UĞRAMADI

Altın, yatırımcıların Fed'in büyük ölçüde beklenen tutmasının ardından politika görünümünü yeniden değerlendirmesiyle haftanın başlarında 2780 dolarlık rekor seviyeleri test ettikten sonra 2745 dolara geriledi. ABD merkez bankası, enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediğine dair iyimserliği yansıtan bir bölümü açıklamasından çıkararak şahin sinyaller verdi ve büyüme ve emek koşullarının sağlam olduğunu kabul etti. Bu arada, ABD hükümet yetkililerinden gelen çelişkili mesajlar Trump yönetiminin kapsamlı tarifeler uygulayacağına dair endişeleri hafiflettiğinden, güvenlik talebi azaldı. Öte yandan, diğer merkez bankalarından gelen ılımlı hareketler külçe için geri çekilmeyi sınırladı. BoC niceliksel sıkılaştırmasını sonlandırdı ve faiz indirimi yapmada İsveç Riksbank ile Kanada Merkez bankası da katıldı. ECB'nin bugün faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor, hem RBI hem de PBoC faiz indirim sinyali verdi. Powell’ın 'enflasyon hedefine doğru ilerleme' ifadesinin kaldırılmasının bir sinyal verme anlamına gelmediğini söylemesi ile altın yeni güne 2760 dolarla başlıyor. 2770 dolar direnç, 2740 dolar destek oldu. Bu aralığın dışına çıkılması beklenmiyor. Tabii bugün Trump’ FED kararına karşı sert bir açıklama yapmazsa.. Gram altın 3165 – 3185 TL aralığında kalacak görünüyor.