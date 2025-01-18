Beyaz Saray: "Yasak 20 Ocak’a Kadar Uygulanmayacak"

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, TikTok yasağının yeni Başkan Donald Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar uygulanmayacağı belirtildi. Beyaz Saray yetkilileri, konunun değerlendirilmesi ve nihai kararın Trump yönetimine bırakıldığını açıkladı.

Lisa Monaco: "Süreç Aşamalı Olarak İlerleyecek"

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, Yüksek Mahkeme’nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanması ve uyumun sağlanması zaman alacak ve aşamalı bir süreç olacak," dedi.

TikTok’un Geleceği Merak Konusu

TikTok’un ABD’de yasaklanması konusunda alınacak kararın, özellikle genç nüfus ve platform üzerinden faaliyet gösteren işletmeler açısından büyük bir etki yaratması bekleniyor. Trump’ın, göreve başlamasının ardından konuya nasıl yaklaşacağı ve Yüksek Mahkeme kararını nasıl uygulamaya koyacağı kamuoyunda merakla takip ediliyor.

ABD'deki bu kritik kararın, Çin-ABD ilişkilerine de etkisi olacağı düşünülüyor. Başkan Trump’ın, sosyal medya platformları ve ulusal güvenlik politikaları konusundaki adımları, uluslararası alanda da dikkatle izleniyor.