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Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!

Spor 20.04.2022, 10:45
Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
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Trabzonspor ile Kayserispor, Türkiye Kupası yarı final maçında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.