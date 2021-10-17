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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından kareler...

Spor 17.10.2021, 20:48
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından kareler...
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.