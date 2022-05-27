“Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri kapsamında Trabzon’da düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesi ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde 15 çeşit yöresel yemek sunumu yapıldı.

Trabzon Vali yardımcısı Ömer Şahin’in hazır bulunduğu etkinlikte, Karalahana sarması ve kuymak yapılışı tanıtılırken, daha sonra İpekyolu Kadın Girişim, Üretim İşletme kooperatifi kadın stantları ziyaret edildi.