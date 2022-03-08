“Yöremiz Kadınımız” sergisi açıldı

Trabzon’un Ortahisar Belediyesi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeni ile 39 fotoğraf sanatçısının düzenlemiş olduğu, “Yöremiz Kadınımız” temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Serginin açılışına Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Foto–Forum Başkanı Erdoğan Öğretmen, Trabzon Sanat Evi Başkanı Adnan Taç ve çok sayıda fotoğraf sever katıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, fotoğraf sergisinin açılışında yaptığı konuşmada “Belediye olarak en dikkat ettiğimiz nokta kadın istihdamıdır. Bu konuda çok hassas davranmaktayız. Gerek kadın derneklerimiz, gerek kadın çalışanlarımızın tüm istek ve taleplerini en ince detayına kadar değerlendiriyoruz. Kadının emeği bizler için çok önemlidir ve hiçbir şekilde bir ayrımcılığa da mahal vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Hiçbir şekilde kadın ve erkek ayrımı bizim düşüncemiz de yoktur” şeklinde konuştu.

Trabzon Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız ise yaptığı konuşmada “Kadınlarımız bizler için çok değerlidir ve onların varlığı ile daha güçlü olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlarım” ifadelerini kullandı.