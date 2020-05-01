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YILIN 6 AYI KAR SEBEBİYLE KAPALI YOL AÇILIYOR

Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

YILIN 6 AYI KAR SEBEBİYLE KAPALI YOL AÇILIYOR

Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 14:34
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YILIN 6 AYI KAR SEBEBİYLE KAPALI YOL AÇILIYOR

Karla mücadele ekipleri, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iki iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor. Karla mücadele ekibi, bağlantı yollarının yanı sıra kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Günbuldu ve Gavlatan köylerine vatandaşların ulaşabilmesi için de yoğun çalışma sürdürüyor. Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahta ekipler, Haziran ayının son günlerine kadar karla mücadele çalışması gerçekleştirecek.

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