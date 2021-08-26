Yılda 300 bin turistin ziyaret ettiği Hamsiköy’de taş ocağına tepki

Trabzon’un en önemli turizm bölgelerinden olan Maçka’nın Hamsiköy Mahallesi’nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Patlatmalı Taş (kalker) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi kurulması kararına bölge halkı tepki gösterdi.

Çıralı Mahallesi Muhtarı Recep Gürsoy, Dikkaya Mahallesi Muhtarı Selami Yılmaz, Hamsiköy Mahallesi Muhtarı Nevzat Kamaoğlu, Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Ahmet Atalar, yapılması planlanan taş ocağına karşı bir araya gelerek vatandaşlardan yaklaşık 2 bin imza topladı. Hamsiköy’de taş ocağı istemediklerinin altını çizen muhtarlar, karara tepki gösterdi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan’ı ziyaret eden muhtarlar, bölgede taş ocağı yapılmasının bölgede olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracağını ve mahalle sakinlerinin taş ocağını istemediklerini ifade ettiler. Belediye Başkanı Koçhan, vatandaşların yanında olduğunu belirterek, konuyu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüşeceğini söyledi.

"Başkan Zorluoğlu’nun Hamsiköy halkını mağduriyete sürüklemeyeceğine inanıyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Patlatmalı Taş (kalker) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi yapma isteğinin yanlış olduğunu vurgulayan Çıralı Mahallesi Muhtarı Recep Gürsoy, Hamsiköy’de taş ocağı istemediklerini ifade etti. Muhtar Gürsoy, “Bölgemizde daha önce yine Büyükşehir Belediyesi tarafından taş ocağı yapılmaya çalışılmış, bölge halkının tepkisi ile doğru olan yapılmış ve vazgeçilmişti. Bizde bu yanlış karardan vazgeçtikleri için teşekkür etmiştik. Fakat şu an yapılmak istenen Patlatmalı Taş (kalker) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi bölgede bütün yatırımları, gelecek olan turistleri ve burada yaşayan vatandaşları olumsuz etkiler. Bizler dört mahallenin muhtarları olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bu yanlış kararından vazgeçmesini istiyoruz. Bu yüzden gerekli tüm yerlere başvuruda bulunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu’nun da bizleri dinleyerek Hamsiköy halkını böyle bir mağduriyete sürüklemeyeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

20’ye yakın otel ve 50’ye yakın tesisin bulunduğu Hamsiköy, yılda yaklaşık 300 bin turisti ağırlıyor.