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Yaylacılar kar yağışı ile birlikte dönüşe geçti
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI OLARAK KENDİNİ GÖSTERİRKEN, KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE YAYLACILAR DA SÜRÜLERİ İLE DÖNÜŞE GEÇTİ.
TRABZON 06.11.2020, 10:57
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendini gösterirken, kar yağışı ile birlikte yaylacılar da sürüleri ile dönüşe geçti.
Trabzon’un Araklı ilçesinin yaylalarında kar yağışının görülmesi ile birlikte bölgede bulunan küçükbaş hayvan sürüleri yollar kapanmadan harekete geçerek daha alçak kesimlere doğru sabah saatlerinde yola çıktı.
15°
parçalı bulutlu