banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Yağışlı havaya veda
Yağışlı havaya veda
Fark kapanıyor
Fark kapanıyor
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı

Yaylacılar kar yağışı ile birlikte dönüşe geçti

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI OLARAK KENDİNİ GÖSTERİRKEN, KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE YAYLACILAR DA SÜRÜLERİ İLE DÖNÜŞE GEÇTİ.

TRABZON 06.11.2020, 10:57
2
Yaylacılar kar yağışı ile birlikte dönüşe geçti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak kendini gösterirken, kar yağışı ile birlikte yaylacılar da sürüleri ile dönüşe geçti.

Trabzon’un Araklı ilçesinin yaylalarında kar yağışının görülmesi ile birlikte bölgede bulunan küçükbaş hayvan sürüleri yollar kapanmadan harekete geçerek daha alçak kesimlere doğru sabah saatlerinde yola çıktı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı bulutlu
banner378