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Yayla dönüşü bindiği kamyonetin kasasından düşerek hayatını kaybetti
RABZON ŞALPAZARI İLÇESİNDE 85 YAŞINDAKİ MEHMET ATALAR YAYLA DÖNÜŞÜ BİNDİĞİ KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.
TRABZON 22.08.2020, 09:50
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Trabzon Şalpazarı ilçesinde 85 yaşındaki şahıs yayla dönüşü bindiği kamyonetin kasasından düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tepeağzı mahallesi sakinlerinden 85 yaşındaki Mehmet Atalar, Keselik mevkiinde yayladan dönüşte bindiği kamyonetin kasasından düştü. Atalar olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 5’i erkek 4’ü kız olmak üzere 9 evladı olan Atalar, bugün Tepeağzı mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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