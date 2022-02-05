Yaşlı hastanın imdadına büyükşehir ekipleri yetişti

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Mersin mahallesinde hastaya müdahale için giden ambulans kar engeline takıldı. Bölgede bulunan TİSKİ ekipleri hastaya ulaşıp ambulansa teslim etti.

Trabzon’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamalar yaşanırken sağlık ekipleri de hastalara ulaşmakta güçlük çekti. Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Hasan Köse, sabahın erken saatlerinde yaşadığı baş dönmesi sonucu düşerek yaralandı. Yakınlarının 112’ye haber vermesi üzerine harekete geçen sağlık ekipleri kar nedeniyle hastanın evine ulaşamadı.

Bölgeye su kaynakları ve depoların soğuktan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek amacıyla giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ise hemen harekete geçti. Arazi araçları ile Hasan Köse’nin evine ulaşan ekipler, yaşlı adamı evinden alarak ambulansa teslim etti. Hastaneye sevk edilen Köse’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.