Yalıncak plajı deniz sezonuna yetiştirilecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yalıncak Mahallesi’nde yapımı devam eden plaj projesini inceledi. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen projede çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu, plajın deniz sezonunda hizmete sunulacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan yaklaşık 900 metrelik plaj alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, vatandaşların talebine cevap verdiklerini belirterek “Yalıncak sahil düzenlememiz ve plajımızla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde gördük. Burası Trabzon merkeze çok yakın bir destinasyon. Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımız denize gidememekten ve düzgün bir plaj olmamasından yakınıyordu. Vatandaşımızın haklı yakınma ve taleplerini dikkate almazlık edemezdik. Bu çerçevede ilk olarak Yalıncak bölgesinde yaklaşık 900 metrelik bir sahil alanında çok önemli bir çalışma balattık. Bu sadece bir plaj çalışması değil, çok ciddi bir sahil rekreasyon projesidir” dedi.

Plajın çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydeden Başkan Zorluoğlu, “Plajımızın yanında arka tarafta yeşil alanlar, yeme içme mekanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ve otoparklarla vatandaşlarımızın burada çok güzel ve uzun zaman geçirmelerine imkan sağlayacak yepyeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Çalışmalarda epey bir seviye aşıldı. Hedefimiz Haziran ayı içerisinde plajımızı tamamlamak ve Trabzon’daki deniz sezonuna yetiştirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak” şeklinde konuştu.