banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini alınca oraya akın ettiler

Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan Trabzon sahili denizin çekilmesiyle yeniden 40 yıl önceki kumluk halini alırken havaların ısındığı bu günlerde yoğunluğu ile dikkat çekiyor.

TRABZON 30.05.2022, 13:50 30.05.2022, 14:00
Yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini alınca oraya akın ettiler

Trabzon’da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi yapılan dolgu çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl tekrar kumsal halini aldı. 40 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin bazısı denize girdi bazısı da piknik yaptı.

Sahil yolu yapımı nedeniyle kaybolan plajlarının yeniden oluşması vatandaşları memnun ederken, özellikle Ayasofya-Beşirli arasındaki ’Uzunkum’ olarak anılan sahil şeridi şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi.

Yorumlar (0)
27°
açık