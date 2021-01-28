Vefalı köpek ‘Boncuk’ kulübesine kavuştu

Trabzon’da sahibinin hastalanması nedeniyle bir hafta boyunca hastane kapısında sahibini beklemesi ile gündeme gelen ‘Boncuk’ isimli köpeğe kulübe hediye edildi.

Cemal Şentürk’ün hastanede tedavi edildiği bir hafta boyunca ‘Boncuk’ isimli köpek onu bir gün olsun yalnız bırakmamıştı. Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü vefalı köpek Boncuk’u kulübe ile ödüllendirdi. Sahibinin yaşadığı apartmanın önüne koyulan köpek kulübesini Femin Art Kadın Sanatçılar Derneği Başkanı Şükran Yangın da rengârenk boyadı.

‘Boncuk’ isimli köpeğin günümüzde unutulan vefa duygusunu bütün insanlığa ibret verici bir şekilde bir kez daha hatırlattığını belirten Ortahisar Belediyesi Gençlik Hizmetleri Sorumlusu Kadir Bekar “Her daim yaşatmamız ve özellikle gençlere miras olarak bırakmamız gereken vefa ve dostluk kavramlarını bize yeniden hatırlatan Boncuk’a müteşekkiriz. Ortahisar Belediyesi olarak kendisine birkaç hediye vermek istedik. Umarız çok sevinir” dedi.