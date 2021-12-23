Trabzon’da uyuşturucu ile mücadelede farkındalığın artırılmasına yönelik proje çalışması kapsamında emniyet birimleri broşür dağıttı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon’da alışveriş merkezlerinde uyuşturucu ile mücadelede vatandaşın desteğini almak için bin broşür dağıtımı yaparak “UYUMA” projesini tanıttı.

Vatandaşları uyuşturucu konusunda sözlü olarak bilgilendiren ekipler broşür dağıtarak desteklerini istedi.