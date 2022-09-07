TÜRSAB Bölge Başkanlığı için Volkan Kantarcı aday olduğunu açıkladı

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı H. Volkan Kantarcı, Ekim ayının ilk haftası yapılacak olan Bölge Başkanlığı seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki 300’e yakın seyahat acentası yetkilisinin oy kullanımı ile gerçekleştirilen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı seçimleri Ekim ayında yapılacak. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı H. Volkan Kantarcı, tekrar başkan adayı olduğunu açıklayarak, “Yaklaşık 30 yıldır turizm sektöründe acenta sahibi, profesyonel rehber, TÜRSAB Bölge Yönetim Kurulu üyeliği ve Bölge Başkanlığı görevlerinde bulundum. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bölge turizminin gelişmesi için, başta seyahat acentalarımız olmak üzere tüm turizm paydaşlarımız ve ilgili kurumlarımızla uyumlu bir şekilde bölgemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde aramıza katılacak yeni meslektaşlarımızla birlikte, bölgemizin turizmine katkı sunmaya aday olduğumu açıklıyorum. Seçim sürecinin TÜRSAB ailemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.