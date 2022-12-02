Türkiye’nin önde gelen isimleri ’Denizden Dağlara Trabzon’ etkinliğinde buluştu

Büyükşehir Belediyesi olarak turizm çalışmalarına çok önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “Alanlarında şampiyon olan siz değerli davetlilerimizi şampiyon şehirde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’da turizmi 12 aya yayma noktasında çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Öte yandan Trabzon şehrinin ve insanının misafirperver yapısını tüm kesimlere göstermek istiyoruz. Bu memlekette turizm işi yapmaya çalışanlardan birisi de benim. Size büyük bir iftiharla şunu söyleyebilirim ki şehrimizin en önemli ürünü olan fındıktan gelirimiz bu yıl 156 milyon dolarken, turizm gelirimiz ise 1 milyar 76 milyon dolar. O büyük tartışmalara konu edilen fındıktan gelirimiz turizmden çok az. Bu rakamı 3 milyar dolarlara çıkarmak istiyoruz. Kendi alanlarında şampiyon olmuş siz değerli misafirlerimizin şehrimizde güzel vakit geçireceğinize ve buradan mutlu ayrılacağınıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.