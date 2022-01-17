Türkiye’de 5.’si Trabzon’da devreye girdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan 356 araçlık Tam Otomatik Katlı Otopark Projesi hayata geçirildi. Trabzon’un otopark sorununa büyük oranda katkı sağlayacak olan tam otomatik katlı otopark, Trabzon Ulaşım Anonim Şirketi (TULAŞ) tarafından işletilecek. Tam otomatik özelliğiyle Türkiye’de 5.’si Trabzon’da açılan otoparkta vatandaşlara birçok kolaylık da sunuluyor. Teslim edilen araçlar çıkışa hazır halde bekletilirken, aracın plakası kaydedildiği için bilet kaybolsa bile plaka verilerek araç çağrılabiliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tam otomatik katlı otoparkın hizmete açıldığını belirterek, “Şehir merkezindeki otopark sorununu çözmek adına yoğun gayret gösteriyoruz. Hizmete açılan ve Meydan bölgesindeki otopark sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacak olan tam otomatik katlı otopark, Büyükşehir Belediyemize bağlı TULAŞ şirketimiz tarafından işletilecek. Yine bilindiği üzere yıkılan eski öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulu’nun olduğu alanı şu anda geçici otopark olarak kullanmaktayız. O alanın altında büyük bir otopark yapmak da hedeflerimiz arasında. Tarihi belediye binamızın hemen yanında yeni otopark inşaatımız da tüm hızıyla devam ediyor. Son düzenleme ile oraya Çömlekçi Mahallemizden de giriş ve çıkış veriyoruz. Böylece Meydan’a gelmek isteyen vatandaşlarımız şehir trafiğine hiç girmeden buradan Meydan’a ulaşabilecekler. İskenderpaşa Mahallemizdeki otopark da tamamlandığında, şehir merkezindeki otopark sorunumuzu çok büyük oranda çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.