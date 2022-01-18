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Türkiye’de 2’si Trabzon’da yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye’de 2.’sini Trabzon’da hayata geçirecekleri ‘Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezi’ inşaatında incelemelerde bulundu. Merkez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ay sonunda yapacağı Trabzon ziyareti sırasında açılması planlanıyor.

TRABZON 18.01.2022, 13:30
Türkiye’de 2’si Trabzon’da yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye’de 2.’sini Trabzon’da hayata geçirecekleri ‘Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezi’ inşaatında incelemelerde bulundu. Merkez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ay sonunda yapacağı Trabzon ziyareti sırasında açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezi inşaatının son durumunu yerinde gördü. Başkan Zorloğlu’na ziyareti sırasında, TRABİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezi’nin Trabzon gibi Türkiye’de ve neredeyse dünyada kabul görmüş bir spor şehir için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Bu projenin Trabzon’da yapılmasının farklı bir anlamı var. Bununla ilgili çok gayret gösterdik. Bu bir ortak proje esasında. Sadece Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projesi değil aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Trabzon Üniversitesinin ortak projesidir. Bu bakımdan daha da kıymetlidir. Başından itibaren adımlarını beraber attık, bir araya geldik, toplantılar yaptı. Proje nerede yapılabilir, nasıl yapılabilir, nereden fonlanabilir, hangi makineler gerekir gibi çok titiz çalışmalar neticesinde projelendirildi. Ve donanımları da ona göre hesap edilerek tespit edildi” diye konuştu.

"8 milyon TL"ye mal oldu"

Projenin iki bakanlık tarafından finanse edildiğini dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Birisi Gençlik ve Spor Bakanlığımız. Spor Toto Başkanlığı üzerinden buranın inşaat işini finanse ettiler. Yaklaşık 7 milyon TL’ye mal oldu ek binanın yapılması. İnceledik ve iyi bir işçilikle yapılmasına ben de memnun oldum. Ancak bu binanın esas fonksiyonlarını icra edebilmesi için gerekli araç gereçle tam anlamıyla donatılması gerekiyordu. Bu çerçevede Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemiz konunun uzmanı olarak hangi tür makinelerin gerekli olduğunu tespit ettiler. Bizler de bir program dâhilinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’tan talep ettik. Geçen yıl bunların tamamı alındı. Esasında geçen yıl fiyatları ile alındığı için yaklaşık 8 milyon TL’ye alındı. Bunun 5 milyon TL’sini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 milyon TL’sini de Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşıladık. Şu anda bütün donanımı ile hazır. Bina hazır, personelimizi Ankara’ya gönderdik. Eryaman’daki var olan Performans Merkezinde eğitim gördüler. Şu anda hazırlar. Önümüzde kısa süre içinde buranın hizmete alınmasını sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon programında burası da açılacak yerler arasında var” dedi.

"Her yaştan sporcuya hizmet verecek"

Başkan Zorluoğlu, Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezi’nde her yaştan sporcuya hizmet verileceğine dikkat çekerek, “Burada bir kere daha çocukluktan itibaren bütün sporcuların performansları ölçülecek. Bu ölümler sistematik bir şekilde yapılıp, biriktirilip bilimsel bir anlayışla değerlendirilecek. Çocuklarımızın hangi kas yapısına sahip olduğu, hangi spora daha elverişli oldukları ve hangi sporda daha başarılı olacakları ortaya konulacak. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Trabzon Üniversitesi ile beraber yeteneklerinin olduğu spor alanlarına onları yönlendireceğiz. Bu işin önemli bir kısmı. Ama işin diğer önemli kısmı ise yetişkin sporcular ve performans gerektirecek işlerde çalışacak birçok insanın burada biz performansını ölçebileceğiz. Hani basında, ‘Transfer edilmek istenen oyuncu, kontrolden geçirildi’ diye yazılıyor ya. Artık İstanbul’a veya başka yerlere gitmeye gerek kalmadan hedefimiz burada bütün sporcuları kontrolden geçirmek” dedi.

Merkezin tedavi bölümüne de değinen Başkan Zorluoğlu, “Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezimizin bir performans tarafı, bir sporculara katkı sağlayacak tarafı, bir de iyileştirme tedavi bölümü var. Tedavi bölümü ortaya çıkan sıkıntıları tedavi edecek uzmanlığa sahip olacak. Burayı sadece bölgenin değil Gürcistan’dan gelen sporcuların da performanslarının ölçüldüğü merkez haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’a da hizmet verileceğini vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçimi Merkezimiz altyapıdan başlayarak bütün kademelerde A takım da dâhil olmak üzere Trabzonspor’a da hizmet verecek” şeklinde konuştu.

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