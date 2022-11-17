Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerinin ikincisi Trabzon’da gerçekleştirecek

Garanti BBVA ve BÜYEM Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin Trabzon eğitimleri 1 Aralık tarihinde başlayacak.

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’nin 2022 yılı fiziki eğitimlerinin ikincisini Trabzon’da gerçekleştirecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Kadın Girişimciler Kurulu katkılarıyla 1 Aralık tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, 1-23 Aralık tarihleri arasında sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi’ne katılmak isteyen Trabzonlu kadın girişimcilerin 29 Kasım tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından hem fiziki hem online olarak verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark oluşturacak alanlara odaklanılacak. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini arttırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.