banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

TRABZON 06.05.2021, 10:49
Trafik ışıklarındaki kamyonete arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti

Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 09.00 sıralarında Maçka istikametinden Trabzon istikametine doğru seyir halinde olan 79 yaşındaki Cavit Durmuş idaresindeki 61 TH 831 plakalı aracın Hacı Mehmet kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 61 PC 670 plakalı kamyonete arkadan çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle, ışıklarda bekleyen 61 BE 143 ve 61 DC 395 plakalı araçlarda da hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, kazada hurdaya dönen aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışan diğer araçların sürücüleri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu