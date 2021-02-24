Trabzon’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kurtuluş etkinlileri, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Erdem Canpolat, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan çelenk sunma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı okundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu törende yaptığı konuşmada, 24 Şubat’ın Anadolu’nun topyekûn kurtuluşuna giden yolun önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, “24 Şubat Trabzonluların Milli Mücadele tarihimizde çok önemli yeri olan bir kahramanlığı tarihe armağan ettikleri gündür. Trabzon’umuzun, tüm Trabzonluların kıyamını, bu tarihi gününü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarını ve Trabzon’un işgalden kurtuluşunun büyük kahramanlarını ve tüm istiklal sevdalılarını tazimle yâd ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi şükranla anıyorum" dedi.

Program, “Canım Şehrim Trabzon” konulu ilkokullar arası resim ve ortaokullar arası şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Birinci seçilen Eliz Yücesoy ve Elif Berra Taş’a ödüllerini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ikinci olan Öykü Değirmenci ve Aylin Yazıcı’ya Garnizon Komutan Vekili Albay Erdem Canbolat, üçüncülüğü elde eden Nurcan Kazancı ve Sahra Mina Gör’e de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu takdim etti.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ait Trabzon Şehir Müzesi’nde oluşturulan Trabzon’un işgalden kurtuluşunun panoramasının açılışı gerçekleştirildi.