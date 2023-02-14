Trabzonspor - Basel maçı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Buna göre Trabzonspor, 15 Şubat Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 17.00’de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Siopis saat 14.00’te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar.

Misafir takım Basel ise aynı gün saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık idman yapacak. Antrenman öncesinde saat 18.15’de Basel teknik direktörü ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.