Trabzonlular meslek edindirme, kültür ve sanat kurslarına ilgi gösteriyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa düzenlenen meslek edindirme, kültür ve sanat kurslarını ziyaret etti.

Kursiyerlerle eğitim aldıkları alanlar ve ürettikleri ürünlerle ilgili sohbet eden Başkan Genç, el emeği, göz nuru ürünlerle ilgili hayranlığını dile getirdi. Özellikle el sanatları kurslarında eğitim gören kursiyerlerin ürettiği ürünleri dikkatli bir şekilde inceleyen Genç, hem kursiyerlerden hem de eğitmenlerden ürünlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Genç, eğitim sürecinden sonra kursiyerlerle hedefleriyle ilgili de sohbet etti.

Kültür ve sanat şehri Trabzon’da bu tür kursların düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Meslek öğrenmek isteyen, kendini kültür ve sanat alanında geliştirmek isteyen bütün vatandaşları kurslara katılmaya davet ediyorum. Kültür ve sanat alanına ilgi duyan, bu konuda eğitim almak isteyen ve üniversiteye hazırlanan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Böylece vatandaşlarımızın yetenekleriyle ilgili alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Metrekaresine en çok sanatçı düşen şehirlerden bir tanesi olan Trabzon’da bu kursların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu konulara ilgi duyan, sanata ve müziğe yeteneği olan ya da boş zamanlarını bu tür beceri ve uğraşılarla değerlendirmek isteyen vatandaşlarımızı kurslarımıza kayıt olmaya davet ediyoruz. Bir sanat ya da mesleği öğrenen kursiyerlerimizin kendi üretim yerlerini kurarak, hem aile bütçesine hem de Trabzon ekonomisine katkı sunduklarını belirtmek isterim. Bir sanatı öğrenmek koluna altın bilezik takmaktan çok daha değerlidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

28 farklı alanda düzenlenen kurslara bin 469 kursiyer katılıyor

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili olarak destekleme ve yetiştirme (üniversiteye hazırlık), yabancı uyruklu öğrenci sınavı; İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, diksiyon kursu, işaret dili kursu, meslek edindirme alanında ise; emlak danışmanlığı, makrome, üç boyutlu kağıt rölyef, dastar dokuma, örme ve düğümlü takı yapımı, ev tekstil ürünleri hazırlama, kazaziye, filografi, takı yapımı, hasır örücülüğü, Kastamonu bağı, lefkara işi, çocuk dış giysileri dikimi, fotoğrafçılık, resim, kaligrafi, etkili ve hızlı okuma, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, pilates, ve KPSS kursu düzenliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün toplamda 28 farklı alanda düzenlediği kurslara ise bin 469 kursiyer katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise; sosyal ve kültürel alanda; halk oyunları, bağlama, keman, piyona kursu, meslek edindirmeyle ilgili olarak da, geleneksel el sanatları, elde tül işi, oya işleri, ev tekstil ürünleri hazırlama, bilgisayar, oyalar, yatak odası tekstilleri hazırlama kursu düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği kurslara 31 erkek, 190 kadın olmak üzere toplam 221 kursiyer katılıyor.

Kursiyerler, ekonomilerine katkı sağlamanın yanında ilgi duydukları alanda bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Her iki müdürlüğün düzenlediği kurslara toplamda bin 690 kursiyer katılırken, kursları başarıyla bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Kursları bitirenler arasında kendi işini kurup üretime geçenlerin yanı sıra bir işyerinde ücretli eleman olarak çalışanlar da bulunuyor.