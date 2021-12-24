Trabzonlu kadın güreşçiler Tekirdağ’dan madalya ile dönüyor

Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası’na katılan Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları madalyaları topladı. Mehtap Gültekin 76 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan ‘Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası’ 22-23 Aralık tarihlerinde Çorlu Kapalı Spor Salonu’nda 30 kulüpten 220 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Trabzon Büyükşehir Belediyespor sporcuları, neredeyse tüm madalyaları topladı. Büyükşehir Belediyespor sporcularından Mehtap Gültekin 76 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, 59 kiloda Elmas Çelik, 55 kiloda Sinem Köroğlu 2.’liği elde ettiler. 57 kiloda Özge Fındıkçı, 53 kiloda Semanur Kanlı ve 62 kiloda Ebru Yılmaz ise 3. olarak bronz madalya kazandılar.

30 spor kulübünün yarıştığı şampiyonada, Trabzon Büyükşehir Belediyespor takım halinde ise Türkiye 2.’si oldu. Antrenör Adem Enez de şampiyonanın en centilmen antrenörü seçildi.