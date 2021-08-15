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Trabzon’dan Kastamonu’ya destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla ekiplerini bölgeye gönderdi.

TRABZON 15.08.2021, 10:21
Trabzon’dan Kastamonu’ya destek

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin ardından temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla ekiplerini bölgeye gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından iş makinelerini ve 4 personelini Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine sevk etti. Ekiplerin afetin izleri silinene kadar bölgedeki çalışmalara destek vereceği öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son günlerde ülkemizde birbiri ardına meydana gelen sel felaketleri ve yangınlar, hepimizi üzüntüye boğdu. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı 4 personelimiz ve iş makinelerimiz Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası temizleme çalışmalarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi olarak bir süre önce komşu şehirlerimizde yaşanan sel ve heyelanlar ile ülkemizi üzüntüye boğan orman yangınlarının ardından yürütülen çalışmalara en büyük desteği vermiştik. Ekiplerimiz şimdi de Kastamonu’da yoğun gayret gösterecek. Ülkemizin hangi köşesinde bir afet meydana gelse, Trabzon Büyükşehir Belediyesi orada olmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.
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