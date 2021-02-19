Trabzon’daki mültecilere ısıtıcı yardımı

Soğukların iyiden iyiye kendini hissettirdiği bu günlerde Trabzon’da ikamet eden mülteciler için harekete geçen Afganistan Hazaraları Kültür Ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere ısıtıcı yardımında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi tarafından Trabzon’a gönderilen ısıtıcı, battaniye, mat ve nevresimler Dernek gönüllü personeli tarafından 500 aileye dağıtıldı.

Dernek Başkanı Muhammet Gül, yardımların ihtiyaç sahibi 150 aile Türk vatandaşları olmak üzere 350 aile de Afganistanlı, Suriyeli, Iraklı, İranlı ve Suriyeli mültecilere toplam 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığını belirterek, “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi tarafından Trabzon’a gönderilen ısıtıcı, battaniye, mat ve nevresimler Derneğimizin gönüllü personeli tarafından 500 aileye dağıtıldı. Söz konusu bu yardımların ihtiyaç sahibi 150 aile Türk vatandaşları olmak üzere 350 aile de Afganistanlı, Suriyeli, Iraklı, İranlı ve Suriyeli mültecilere toplamda 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi tarafından gönderilen temizlik malzemesi, hijyen kiti de 300’ü Türk vatandaşı aileler olmak üzere bin 200 aileye hijyen kiti ve temizlik malzemesi desteği sağlandı. Derneğimizin personeline ve bu yardımların ulaştırılmasında büyük desteği olan Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Trabzon ASAM Şubesi’nin değerli yetkililerine katkılarından ötürü çok teşekkür ederiz” dedi.