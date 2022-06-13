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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.
Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30’da İstanbul’da olacak.
Trabzon’da yayla yolunda trafik kazası: 3 yaralı
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TRABZON 13.06.2022, 13:46
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yayla yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Osman Türkmen (82) yönetimindeki 61 HE 239 plakalı Fiat Doblo marka araç, Simenli mahallesinden Erikbeli Yaylası yoluna seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kaydı. Takla atan araçta bulunan sürücü Ali Osman Türkmen ile Hüseyin ve Fatma Türkmen yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.