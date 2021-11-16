Trabzon’da yapılacak ’Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi’ için imzalar atıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında Trabzon’da hayata geçirilecek ‘Özdemir Bayraktar Planetaryum ve Bilim Merkezi’ için iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde bir ilk olarak hayata geçireceği ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonlu iş insanı Özdemir Bayraktar’ın adını yaşatacağı Planetaryum ve Bilim Merkezi Projesi için TÜBİTAK’tan da destek alacak. Bu doğrultuda Ankara’da ‘Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı’ protokol imza töreni düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal arasında imzalanan protokol kapsamında, TÜBİTAK bilim merkezinde oluşturulacak sergi alanlarının tefrişatının teminini sağlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, “Trabzon’a bir ilk olarak kazandıracağımız Planetaryum ve Bilim Merkezi projemiz için TÜBİTAK Başkanımızla iş birliği protokolü imzaladık. Yaklaşık 16 milyon liraya mal olacak projemizin kazı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Projemizin içerisinde bir adet gezegenevi (Planetaryum) var. Yine tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklarımızın, gençlerimizin tasarımlarını yapabilecekleri, beceri kazanabilecekleri 3 adet atölye olacak. Ayrıca maker atölyeleri, robotik ve kodlama atölyeleri, keşif atölyeleri, sanal küre, sanal tur merkezi, güneş saati, 3 boyutlu hatıra resim köşesi, kafe ve fuaye alanlarından müteşekkil tam anlamıyla bir Planetaryum ve Bilim Merkezi’ni şehrimize kazandıracağız. İmzaladığımız protokol kapsamında, TÜBİTAK bilim merkezinde oluşturulacak sergi alanlarının tefrişatının teminini sağlayacak. Trabzonlu çocuklarımız ve gençlerimizin yararlanması noktasında çok önem verdiğimiz projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.