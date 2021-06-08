Trabzon’da yamaçtan dereye düşen şahıs hayatını kaybetti

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yamaçtan dereye düşen şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi’nde Ali Köse’nin (53), yaklaşık 10 metrelik yamaçtan dereye düştüğünü görenler jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Derede taşların arasında sıkışan ve bulunduğu yerden kurtulamayan Köse burada hayatını kaybederken, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu cansız bedeni jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkartılarak cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.