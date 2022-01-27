Trabzon’da yaban hayvanları unutulmadı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Yaban hayatını destekleme ve özellikle toplumda yaban hayatı ile ilgili farkındalık oluşturmak adına Trabzon Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Köprübaşı Devlet Avlağında, Köprübaşı Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Hüseyin Karaaslan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Burak Sevindik’in katılımıyla hayvanların muhtemel geçiş güzergahlarına 144 kg ot ve yonca ile 100 kg buğday bıraktı.

Yemleme çalışmalarının kış boşu süreceği belirtilirken, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için bulundukları ortamlara ve muhtemel geçiş güzergahlarına zaman zaman yiyecek bırakılacağı kaydedildi.